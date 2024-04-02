Подмосковье 02 апреля 2024, 15:42 Автоинспекторы провели для школьников в Ступине беседы о безопасности на дорогах Администрация городского округа Ступино

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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы на тему безопасности дорожного движения с учениками разных возрастов в школах городского округа Ступино. Ребятам напомнили правила поведения на дороге, а также рассказали о разновидностях пешеходных переходов и существующих «дорожных ловушках».

Как сообщили в администрации городского округа, полицейские обратили особое внимание на недопустимость использования смартфонов и других гаджетов при переходе дороги.

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Также инспекторы рассказали школьникам о правилах езды на велосипедах и самокатах и отметили, что поездка на этих транспортных средствах без соответствующей экипировки чревата серьезными травмами.

В заключение сотрудники ГИБДД вручили ребятам тематические памятки.

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