Подмосковье 12 июля 2023, 11:03 Автоинспекторы провели акцию безопасности в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах

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Автоинспекторы поздравили гостей Центра культуры «Подмосковье» в Мытищах с Днем семьи, любви и верности. Они провели профилактическое мероприятие и напомнили жителям округа о важности соблюдения правил дорожного движения.

Мытищинцам напомнили о правилах безопасности для автомобилистов и пешеходов, а также о необходимости приобретения и правильном размещении на одежде световозвращающих элементов.

Взрослые участники получили тематические памятки по правилам дорожного движения, а детям раздали полезные световозвращающие аксессуары.

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