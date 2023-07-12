Подмосковье

12 июля 2023, 10:42

Автоинспекторы провели акцию безопасности для воспитанников детских садов в Мытищах

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Автоинспекторы из Мытищ провели акцию в детских садах округа. Они напомнили детям правила безопасного поведения на улице, около дома и во дворе.

Дети написали на лепестках ромашки пожелания родителям. Надписи и рисунки подчеркивали важность соблюдения правил дорожного движения.

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Подобные акции помогают способствовать формированию культуры безопасности у детей с ранних лет.

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Мытищи

ГИБДД

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