12 июля 2023, 10:42
Автоинспекторы провели акцию безопасности для воспитанников детских садов в Мытищах
Автоинспекторы из Мытищ провели акцию в детских садах округа. Они напомнили детям правила безопасного поведения на улице, около дома и во дворе.
Дети написали на лепестках ромашки пожелания родителям. Надписи и рисунки подчеркивали важность соблюдения правил дорожного движения.
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Подобные акции помогают способствовать формированию культуры безопасности у детей с ранних лет.
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Мытищи
ГИБДД
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