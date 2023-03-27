Подмосковье 27 марта 2023, 18:09 Автоинспекторы Подмосковья начали проводить рейды для пресечения выездов на встречную полосу Минтранс Подмосковья

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С 27 марта по 2 апреля Госавтоинспекция Подмосковья проведет мероприятие «Встречная полоса». Оно направлено на профилактику ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Данный маневр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях. Инспекторы ДПС усилят контроль за подобными нарушениями, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено.

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Жителям Подмосковья напоминают, что выезд на встречную полосу движения предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от четырех до шести месяцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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