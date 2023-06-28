Подмосковье 28 июня 2023, 14:23 Автоинспекторы напомнили пешеходам в Мытищах о правилах безопасности на дороге

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Акция «Пешеход, пешеходный переход» проходит в Мытищах. Госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасности на переходах.

Инспекторы напомнили пешеходам о том, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам, а водителям — о необходимости повышения внимания к пешеходам, в том числе к детям. Поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам необходимо снизить скорость или вовсе остановиться.

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