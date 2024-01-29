Подмосковье 29 января 2024, 15:47 Автоинспекторы напомнили о дорожной безопасности посетителям катка в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции организовали акцию на катке в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Инспекторы встали на коньки и провели профилактические беседы со студентами и другими посетителями о правилах поведения на дороге.

Посетителям катка напомнили о правилах дорожной безопасности и мерах предосторожности зимой. Автоинспекторы рассказали о безопасном переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. В конце всем участникам акции вручили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

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Подобные акции проходят в Одинцове регулярно. Полицейские проводят беседы со взрослыми и детьми на дорогах, в образовательных и спортивных учреждениях, а также в общественных местах. В прошлом году Одинцовский округ стал лучшим в рейтинге муниципалитетов Московской области в категории «Безопасность дорожного движения».

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