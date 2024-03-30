Подмосковье 30 марта 2024, 14:18 Автоинспекторы напомнили курьерам в Одинцове правила дорожного движения Администрация Одинцовский г.о.

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Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с курьерами служб доставки, которые перевозят различные грузы, используя средства индивидуальной мобильности. Автоинспекторы отметили, что эта категория участников дорожного движения требует особого внимания.

По их словам, из-за жестких сроков доставки курьеры часто нарушают правила дорожного движения, не учитывая личную безопасность и безопасность окружающих.

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На встречах автоинспекторы указали на наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к авариям при использовании средств индивидуальной мобильности.

Они также рассказали курьерам о правилах перехода через пешеходные переходы, соблюдении скоростного режима и необходимости использования светоотражающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили курьерам информационные брошюры и продемонстрировали, как правильно устанавливать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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