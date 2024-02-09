Подмосковье 09 февраля 2024, 11:46 Автоинспекторы из Солнечногорска стали лучшими в Подмосковье по итогам 2023 года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Итоги конкурса «Лучшее подразделение по итогам работы за 2023 год» подвели на заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области. В результате автоинспекторы из Солнечногорска оказались в числе лучших.

Награды отличившимся вручил начальник Главного управления МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

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«По результатам конкурса в номинации „Лучшее подразделение по обеспечению безопасности дорожного движения“ памятным знаком награжден отдел ГИБДД отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск. Спасибо за профессионализм, верность службе и заботу о жителях Солнечногорска!» — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Автоинспекторы регулярно проводят в Солнечногорске профилактические мероприятия в детских садах и школах, а также рейды для снижения аварийности на дорогах: «Нетрезвый водитель», «Ребенок-пассажир», «Такси», «Пешеход», «Автобус» и другие.

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