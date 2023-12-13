13 декабря 2023, 17:38
Автоинспекторы из Одинцова напомнили школьникам о правилах дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа совместно с юными инспекторами движения провели встречу со школьниками. На акции «Правила дорожные — знать каждому положено!» детям напомнили, как правильно переходить дорогу и что значат дорожные знаки.
Закрепили полученные знания в игровой форме: участники встречи отвечали на вопросы о правилах дорожного движения. В конце акции каждому ребенку вручили световозвращающие наклейки и информационные брошюры.
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Полицейские регулярно проводят подобные мероприятия в Одинцове. Одной из последних стала акция «Засветись!». Детям и взрослым рассказали, как обеспечить свою безопасность в темное время суток.
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