Подмосковье 05 февраля 2024, 20:28 Автоинспекторы из Одинцова напомнили детям о необходимости соблюдения ПДД пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Сотрудники Госавтоинспекции провели творческое занятие для учеников начальных классов о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители администрации Одинцовского городского округа.

Школьникам рассказали, как правильно переходить проезжую часть. Напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде.

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Ребята поучаствовали в игре на знание сигналов светофора. Отдельное внимание уделили повторению правил дорожного движения. В конце мероприятия детям раздали раскраски на тему дорожной безопасности.

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