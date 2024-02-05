05 февраля 2024, 20:28
Автоинспекторы из Одинцова напомнили детям о необходимости соблюдения ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции провели творческое занятие для учеников начальных классов о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители администрации Одинцовского городского округа.
Школьникам рассказали, как правильно переходить проезжую часть. Напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде.
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Ребята поучаствовали в игре на знание сигналов светофора. Отдельное внимание уделили повторению правил дорожного движения. В конце мероприятия детям раздали раскраски на тему дорожной безопасности.
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Одинцово
Дети
ГИБДД
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