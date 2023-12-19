Подмосковье 19 декабря 2023, 16:37 Автоинспекторы из Мытищ напомнят детям о правилах безопасности на дорогах в преддверии каникул Unsplash

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Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии новогодних праздников проведут рейд «Зимние каникулы» в Мытищах. Они напомнят дошкольникам и подросткам правила безопасности на дорогах.

Автоинспекторы проведут тематические занятия в школах и детских садах округа. Они напомнят детям правила дорожного движения.

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Также с 25 декабря в Мытищах начнется серия мероприятий «Ребенок — пассажир, пешеход». Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки юных пассажиров в машинах и правил дорожного движения вблизи образовательных организаций.

Такие акции для обеспечения безопасности детей и подростков в Мытищах продлятся до 14 января 2024 года.

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