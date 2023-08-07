Подмосковье 07 августа 2023, 15:18 Автоинспекторы и спасатели провели мастер-классы в Мытищах в Международный день светофора пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Праздник к Международному дню светофора прошел в парке Мира в Мытищах. Госавтоинспекторы, врачи скорой помощи, пожарные и спасатели провели тематические мастер-классы и встречи.

Врачи обучили гостей праздника оказанию первой медицинской помощи в различных экстренных ситуациях. Местная автошкола организовала открытый урок для подростков и взрослых, а для юных гонщиков открыли детский автопарк.

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Также работала выставка пожарной и полицейской спецтехники. Для участников праздника организовали полевую кухню, анимационную и концертную программы.

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