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02 сентября 2022, 22:27

Автогородок для изучения ПДД открыли в Коломне

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В Коломне появился автогородок. Здесь ребята будут изучать правила дорожного движения.

Этот автогородок стал 55-м в Московской области. Его открыли в единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Заниматься здесь будут школьники. Педагоги расскажут и покажут юным участникам дорожного движения, как правильно переходить проезжую часть и где можно кататься на велосипеде.

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«В школы Московской области пришло миллион двадцать детей школьного возраста, поэтому здесь нам надо быть особенно ответственными — и родителям, и чиновникам — нам, соответственно, обучать наших детей правилам поведения на дорогах. Такие городки, в частности, который мы открыли в Коломне — помогают детям научиться правильно себя вести», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Уроки для школьников будут проводить педагоги, инспекторы ГИБДД и их помощники — ребята из отряда ЮИД.

«Уверен, что эти навыки, которые дети приобретут, они будут способствовать снижению дорожно-аварийной ситуации в Московской области», — сказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

В городке ошибаться можно, а вот любая оплошность на дороге может стоить жизни.  В Подмосковье с начала года произошло 315 ДТП с участием детей и подростков, напомнили представители ГИБДД.

Кстати, навыки вождения велосипеда усовершенствовать на этом полигоне тоже получится. Детский транспорт закупили вместе с другим оборудованием. Теперь школьники с нетерпением ждут занятий.

Коломна

Дети

ГИБДД

Дороги

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