Подмосковье 09 февраля 2023, 15:43 Автогонщик из Подмосковья победил на фестивале в Архангельской области

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Подмосковный спортсмен Андрей Масленников финишировал первым в заезде зимнего автофестиваля «YUKA Fest. Ледовая миля», который прошел в городе Вельске под Архангельском. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

Обладатель Кубка России по кольцевым гонкам Андрей Масленников показал лучшее время в зачете среди кузовных моноприводных автомобилей. ​Пилот из Подмосковья был первым и в гонке квалификации, и в финале. Это первые победы спортсмена в новом сезоне.

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​Андрей Масленников работает инструктором подмосковного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

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