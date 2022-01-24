Автоэксперт «научил» тормозить на дороге, покрытой льдом

Когда автомобилисту нужно затормозить на льду, у него есть две возможности это сделать — постепенно сбавить скорость или остановиться максимально резко. Во втором случае нужно сильно ударить по педали тормоза, объяснил он агентству «Прайм».

«Торможение начинать следует заранее и с перестраховкой. Это подразумевает и более разумный скоростной режим, ведь торможение с меньшей скорости всегда оказывается более эффективным», — отметил он.

Но если все-таки пришлось останавливаться резко, то надо быстро перенести ногу с «газа» на «тормоз» и сильно ударить по нему для активации АБС. Она не обеспечит лучшее сцепление на льду, но замедлит машину даже в том случае, если ей управляет водитель с небольшим опытом.

Чтобы правильно произвести это действие правильно, нужно ударить по педали с помощью мышц бедра, а не голеностопа. При работе АБС машиной все равно можно управлять, потому что полностью ее колеса не блокируются.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщалось, что в Подмосковье проводится активная уборка снега и льда.