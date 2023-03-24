Подмосковье 24 марта 2023, 18:12 Автодорогу между Осташковским шоссе и деревней Ульянково достроят к концу года

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В Мытищах на строящейся автодороге между Осташковским шоссе и деревней Ульянково продолжают устраивать насыпь земляного полотна. В Минтрансе Подмосковья заявили, что работы на объекте идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Строительство завершится в третьем квартале 2023 года.

«На строящейся дороге от Осташковского шоссе до Ульянково приступили к устройству насыпи земляного полотна на участке от деревни Пирогово до примыкания к мосту через Клязьму. К середине апреля планируется начать устраивать щебеночный слой», — сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Он также подчеркнул, что реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность жилых комплексов, а в перспективе — обеспечить выход на строящуюся Мытищинскую хорду.

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Общая протяженность автодороги составляет 3,3 километра. Она проходит вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревне Пирогово до примыкания к автодороге к Клязьминскому пансионату в деревне Ульянково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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