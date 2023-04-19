Подмосковье 19 апреля 2023, 09:00 Автодороги и тротуары помыли в Химках

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Коммунальные службы весь апрель готовят дороги в Химках к теплому сезону. Рабочие промыли 195 километров тротуаров и 253 километра автодорог, а также привели в порядок прилегающую территорию.

В уборке дорог задействованы 90 человек и 65 тракторов, минипогрузчиков, газелей, самосвалов, пылесосов и комбинированных дорожных машин. Эти работы завершат к 1 мая.

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«Весь апрель проводим генеральную уборку города. Особое внимание — дорогам. Необходимо помыть и покрасить 158 остановок общественного транспорта, нанести более 250 километров свежей износостойкой разметки, обновить почти 500 пешеходных переходов», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Дороги не только моют, но и ремонтируют. Рабочие уже устранили более четырех тысяч ям и с 15 апреля приступили к капитальному ремонту девяти участков дорог.

В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках приводят в порядок и городские пространства — убирают старую листву и восстанавливают газоны, ремонтируют и красят ограждения, обрезают деревья.

Присоединиться к уборке города можно на областном субботнике 22 апреля. А в рамках акции «Лес Победы» 13 мая можно приложить руку к озеленению города, высадив деревья в память о героях Великой Отечественной войны.

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