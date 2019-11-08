Автобусы вместо электричек. Подмосковный транспорт изменит работу в выходные

Минтранс Московской области напомнил об изменениях работы общественного транспорта и ограничении движения на ряде направлений в предстоящие выходные.

Ж/д транспорт

На Горьковском направлении 9 и 10 ноября из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих на участках Москва-Балашиха, Реутово-Балашиха, Москва-Железнодорожная. На период проведения работ от станции Реутово до станции Балашиха будет курсировать компенсационный автобус.

На Ярославском направлении 9 ноября из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров. На период проведения работ назначены компенсационные автобусы.

На Ленинградском направлении 9 и 10 ноября в связи с масштабными работами на станции Крюково (Зеленоград) изменяется расписание пригородных поездов на участке Москва — Тверь: некоторые поезда будут отменены, у некоторых маршрут следования сократится до станции Крюково.

Дороги

На Московском малом кольце (дорога А107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта будет ограничено.

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Кроме того, ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке с 23,5 км по 24,2 км и на участке с 26,1 км по 29,6 км. Реконструкция ведется на участке с 29,4 км по 35,2 км Ярославского шоссе и на участке с 22,4 км по 26 км Новорязанского шоссе.

Также на Новорязанском шоссе ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 км и ремонт моста через ручей на 65,4 км. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

На Рублево-Успенском шоссе (А106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к Одинцову. Возможны ограничения движения транспорта.