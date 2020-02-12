Точно по графику. Автобусы стали чаще ходить в Подмосковье

Подмосковные автобусы теперь ходят чаще. Регулярность движения увеличилась на 36%, сообщила пресс-служба Мострансавто.

В прошлом году в Мострансавто скорректировали 600 расписаний с учетом ситуации на дорогах. Кроме того, автобусы синхронизировали с графиком движения электричек.

«Автобус должен своевременно отправляться в рейс, соблюдать интервалы движения на протяжении всего маршрута и прибывать на конечный пункт по расписанию. Пассажир может заранее спланировать свою поездку, зная, что график движения, указанный на остановке, соблюдается», — рассказали в Мострансавто.

В часы пик интервалы движения автобусов не превышают пяти минут на популярных направлениях. Работа по улучшению транспортной логистики в Подмосковье продолжится.