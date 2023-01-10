Подмосковье 10 января 2023, 09:47 Автобусы с артистами объехали 7 поселений Солнечногорского округа в новогодние праздники

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Волшебный транспорт колесил по Солнечногорскому округу в новогодние праздники. Автобусы с артистами объехали 7 поселений, показывая уличные представления для жителей.

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В Солнечногорске на Советской площади под покровом ночи появился «Автобус чудес». Развлекательную шоу-программу представили артисты уличного театра «Черный квадрат».

«Дети и взрослые воспринимают положительно и с большим удовольствием. Аплодируют, кричат „браво“, что очень приятно для артистов и для всей команды, которая приезжает показать спектакль», — рассказал руководитель театральной компании «Морэс» Всеволод Соколов.

А в поселок Андреевка приехал автобус проекта «Зима в Подмосковье». Ребят встречал Дед Мороз, который провел спортивную эстафету и интересные конкурсы.

Выступления артистов стали новогодним подарком для жителей от властей округа.

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