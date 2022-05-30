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    30 мая 2022, 15:18

    Автобусы Подмосковья полностью перейдут на безналичку

    Мособлдума рассмотрит законопроект об отказе от расчета наличными в автобусах 2 июня

    Александр Блинов

    В Подмосковье откажутся от расчетов наличными в общественном транспорте. Это сэкономит время водителей и пассажиров, а также повысит безопасность дорожного движения. Законопроект об оплате проезда только по безналичному расчету рассмотрят 2 июня, сообщили в Telegram-канале Мособлдумы.

    Автобусы Подмосковья полностью перейдут на безналичку

    В последние годы отмечали случаи, когда водители отсчитывали сдачу прямо во время движения, за что только в 2021 году на водителей наложили порядка 7 тысяч штрафов.

    Отказ от налички избавит водителей от лишней нагрузки и снизит время на посадку, объяснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения», — заявил Брынцалов.

    О планах перевода общественного транспорта на безналичную оплату проезда губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил еще в феврале. Он подчеркнул, что это позволит водителям не отвлекаться на расчеты и обеспечит прозрачность всей системы.