Автобусы Подмосковья перевезли в летние лагеря почти 3 тысячи школьников в июне

Больше 110 автобусов «Мострансавто» в Московской области задействовали для перевозки подростков и детей, которые отправляются в детские летние лагеря и возвращаются из них. Автобусы привозили детей на Киевский и Казанский вокзалы.

Перевозки проходили каждый день с 20 по 24 июня. За эти несколько дней компания в общей сложности перевезла больше 2800 школьников. В работе транспорта задействовали удобные автобусы большого класса, их предоставили различные подразделения компании.

Самым активным днем стало 20 июня, когда транспорт доставил на вокзал почти пятьсот человек. Они прибывали из разных городов Подмосковья. Еще 440 детей приехали в обратном направлении, домой из детских лагерей. Школьники направлялись в Балашиху, Подольск, Дмитров, Королев, Волоколамск.

«Мострансавто» каждый год участвует в транспортном обеспечении групп детей. На всех автобусах всегда есть желтые проблесковые маячки, тахографы, сиденья оснащены ремнями безопасности, а сам транспорт — спутниковыми навигационными системами.