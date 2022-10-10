Гости выставки «Золотая осень» в Подмосковье смогли бесплатно добраться до места проведения на автобусах | 360°

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Гости выставки «Золотая осень» в Подмосковье смогли бесплатно добраться до места проведения на автобусах

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Участники агропромышленной выставки «Золотая осень» смогли добраться до центра «Патриот» на автобусах «Мострансавто». Мероприятие проходило с 5 по 8 октября, напомнили в Минтрансе Подмосковья.

Компания начала обслуживать выставку до ее открытия, 2 октября. Во время ее работы 14 автобусов ежедневно отвозили гостей и участников мероприятия по специальным маршрутам.

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По сообщению МТДИ, транспорт прошел предрейсовый контроль: специалисты проверили системы, влияющие на безопасность пассажиров, а с водителями провели дополнительный инструктаж.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

Автобусы

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