Подмосковье 06 июня 2023, 13:18 Автобусы обновят на самых популярных у жителей направлениях в Лобне

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Еще пять новых автобусов малого класса пополнили автопарк в Лобне. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, транспортные средства начнут курсировать на маршрутах № 21 «Лобня — Шереметьево» и № 459 «МЦД Лобня — метро Алтуфьево».

В ближайшее время на линию выйдут новые автобусы Газель Next общей вместимостью 22 человека. Новые транспортные средства предусматривают условия для инвалидных и детских колясок — в машинах низкий пол и есть площадка для подъема и спуска. В салонах установлены валидаторы для оплаты проезда, система климат-контроля и электронные информационные табло.

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Компания-перевозчик «Альфа-грант» до конца июня планирует выпустить на линию 280 новых автобусов.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе ведется большая работа по улучшению общественного транспорта. Для этого, в первую очередь, обновляется автобусный парк.