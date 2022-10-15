Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 14:56

Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до четырех ледовых арен, где можно посмотреть матчи команд КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В области курсируют 70 автобусных маршрутов до арен, где играют хоккейные клубы «Витязь», «Куньлунь Ред Стар», «Химик», «Капитан», «Атлант» и «Русские витязи».

Чтобы посмотреть игру команд «Атлант» и «Куньлунь РС», нужно добраться до ледовой арены в Мытищах. Туда ходит девять автобусов, в том числе № 2, № 11, № 169, № 13 и другие.

Реклама

Болельщики «Витязя» и «Русских витязей» могут попасть на матчи в Балашихе. Добраться туда можно сразу на 30 маршрутах. Например, № 16, № 7к, № 32, № 104к, № 1123.

Реклама

Матчи ХК «Химик» можно посмотреть, в Ледовом дворце «Химик», доехав на автобусах от железнодорожной станции и автовокзала Воскресенск, либо с остановок «Белоозерская», «Конобеево» и метро «Котельники». Всего туда ходят 28 автобусов.

Команда «Капитан» играет в Ступино, куда можно попасть на маршрутах № 23, № 43 или № 2.

Оплата проезда действует по соцкартам со льготами или по картам «Стрелка» и «Тройка» со скидками.

Автобусы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама