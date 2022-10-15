Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья Пресс-служба Губернатора Московской области

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Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до четырех ледовых арен, где можно посмотреть матчи команд КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В области курсируют 70 автобусных маршрутов до арен, где играют хоккейные клубы «Витязь», «Куньлунь Ред Стар», «Химик», «Капитан», «Атлант» и «Русские витязи».

Чтобы посмотреть игру команд «Атлант» и «Куньлунь РС», нужно добраться до ледовой арены в Мытищах. Туда ходит девять автобусов, в том числе № 2, № 11, № 169, № 13 и другие.

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Болельщики «Витязя» и «Русских витязей» могут попасть на матчи в Балашихе. Добраться туда можно сразу на 30 маршрутах. Например, № 16, № 7к, № 32, № 104к, № 1123.

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Матчи ХК «Химик» можно посмотреть, в Ледовом дворце «Химик», доехав на автобусах от железнодорожной станции и автовокзала Воскресенск, либо с остановок «Белоозерская», «Конобеево» и метро «Котельники». Всего туда ходят 28 автобусов.

Команда «Капитан» играет в Ступино, куда можно попасть на маршрутах № 23, № 43 или № 2.

Оплата проезда действует по соцкартам со льготами или по картам «Стрелка» и «Тройка» со скидками.

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