Подмосковье 09 февраля 2023, 12:42 Автобусы «Мострансавто» перевезут участников и гостей «Лыжни России»

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Автобусы «Мострансавто» займутся перевозками участников и гостей всероссийской массовой гонки «Лыжня России–2023». Мероприятие состоится 11 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.

В перевозках задействуют автобусы большой вместимости из различных филиалов «Мострансавто». Четыре транспортных средства будут курсировать от ТЦ «МЕГА Химки» до учебно-спортивного центра «Планерная». Перед выходом на рейс все автобусы пройдут технический контроль, а водители — инструктаж по работе на маршрутах, соблюдению правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

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Традиционная зимняя гонка состоится уже в 41 раз. В ней примут участие спортсмены и лыжники-любители в возрасте от девяти лет.

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