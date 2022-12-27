Подмосковье 27 декабря 2022, 20:18 Автобусы «Мострансавто» перевезут участников благотворительной елки Федерации бокса

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Компания «Мострансавто» займется перевозками гостей и участников благотворительной елки «Рождественская сказка Федерации бокса России». Мероприятие будет проходить в Серпухове, в парке-отеле «Русский» с 30 декабря по 8 января.

Автобусы компании начнут работу уже 29 декабря. Все транспортные средства, задействованные в мероприятии, пройдут обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверят системы на предмет безопасности перевозок и комфорта пассажиров. С водителями также проведут дополнительные инструктажи.

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В дни проведения мероприятия транспорт будет курсировать в режиме шаттлов и бесплатно перевозить пассажиров по специальным маршрутам. Отмечается, что на мероприятии для гостей подготовили мастер-классы, спектакли, конкурсы и спортивные состязания, тематические фотозоны, каток и многое другое.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о запуске 300 новых автобусов в Подмосковье в следующем году. Он также добавил, что для улучшения системы общественного транспорта в следующем году начнут использовать искусственный интеллект.

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