Автобусы Мострансавто перевезут более 130 детей из Одинцова на Кремлевскую елку
В работе задействуют 4 автобуса большого класса, которые встретят в Одинцовском округе более 160 пассажиров, среди которых свыше 130 детей. Автобусы перевезут их на место проведения праздника и обратно.
Транспортные средства предоставят 4 филиала предприятия. Подвижной состав пройдет необходимую предрейсовую подготовку, специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.
Автопарк Мострансавто соответствует всем необходимым требованиям к детским перевозкам. Возраст автобусов не превышает 10 лет, они оборудованы желтыми проблесковыми маячками, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Водители пройдут дополнительный инструктаж по правилам перевозки детей.
Детские новогодние праздники в Государственном Кремлевском дворце проходят ежегодно. Юных гостей ждут представления, развлекательная программа и многое другое.