Подмосковье 07 февраля 2024, 16:32 Автобусы «Мострансавто» перешли в работу по фактическому расписанию из-за снегопада Unsplash

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Автобусы «Мострансавто» начали курсировать по фактическому расписанию на фоне погодных условий. Транспорт предприятия обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов по всему Подмосковью.

«Просим пассажиров тщательнее рассчитывать свое время в пути. Службы управления движением приведены в состояние повышенной готовности. Поддерживается связь дорожными и экстренными службами, а также ситуационным центром Московской области», — отметили представители компании.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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