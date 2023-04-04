04 апреля 2023, 21:22
Автобусы Мострансавто довезли подмосковных школьников до патриотического центра «Авангард»
Автобусы Мострансавто продолжили перевозить школьников Московской области до центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Они также доставляют их обратно.
На это раз курсантами «Авангарда» стали десятиклассники из Подольска, Балашихи, Воскресенска и других городских округов.
Реклама
В работе задействованы автобусы из различных филиалов компании. Автобусы, задействованные в перевозках, проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. С водителями проводят дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Школьники
Реклама
Реклама