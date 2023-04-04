Подмосковье 04 апреля 2023, 21:22 Автобусы Мострансавто довезли подмосковных школьников до патриотического центра «Авангард» Анатолий Бондаренко, водитель автобуса из МАП № 1 г. Люберцы

Читать 360tv в

Автобусы Мострансавто продолжили перевозить школьников Московской области до центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Они также доставляют их обратно.

На это раз курсантами «Авангарда» стали десятиклассники из Подольска, Балашихи, Воскресенска и других городских округов.

Реклама

В работе задействованы автобусы из различных филиалов компании. Автобусы, задействованные в перевозках, проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. С водителями проводят дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».