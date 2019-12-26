Автобусы ЛиАЗ выйдут на дороги Подмосковья в январе 2020 года

На заводе ЛиАЗ в Ликино-Дулеве подготовили первую партию автобусов, собранных по техническому заданию Московской области. Они сделаны максимально комфортными для пассажиров — широкие проходы, климат-контроль, площадки для колясок и низкая ступень. На маршруты автобусы выйдут уже в конце января 2020 года.

Во время эфира с губернатором на телеканале «360» Андрею Воробьеву рассказали, что 100 автобусов уже готовы к отгрузке.

«Три месяца назад мы видели здесь один автобус. Теперь их 220, 100 полностью готовы к отгрузке. Эти автобусы готовы выйти на маршруты с конца января следующего года. Остальные — по мере их подготовки, обкатки, приемки выйдут до конца марта», — отметила Анна Кротова, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов отметил, что за последние пять лет подвижной состав обновился. Средний возраст автопарка уменьшился с восьми лет до 3,7 года.

«После обновления этим автобусам, которые мы видим, средний возраст будет 2,5 года. Это очень серьезное обновление. У нас были раньше жалобы на возраст и качество, автобусы часто ломались. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Количество жалоб на „Доброделе“ по этим вопросам снизилось только за год более чем в три раза. Мы очень рады этому обновлению», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев подчеркнул, что сделать автобусы комфортными для пассажиров — одна из основных задач, поставленных жителями перед региональной властью.

«У нас, в Подмосковье работает порядка 10 тысяч единиц автобусов самой разной вместимости. Приятно, что сегодня предприятие „ГАЗ“, которому принадлежит завод, работает. Я очень надеюсь, что каждый следующий автобус будет работать дольше, надежнее, потому что стоимость обслуживания — тоже очень серьезная компонента, от которой мы работаем», — сказал губернатор.

Автобусы, собранные на заводе ЛиАЗ будут курсировать не только по Подмосковью, но также отправятся в Нижегородскую область, Великий Новгород, Москву и другие регионы России и ближнего зарубежья.

В 2019 году автопарк завода ЛиАЗ обновили на 800 автобусов. Это почти 10% от всего состава. А средний возраст автобусов на дорогах Подмосковья — всего три года.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) — ведущий производитель автобусов большого и особо большого классов. Именно на нем впервые в России стали производить электробусы, а также автобусы с низкими полами, газовые и «Евро-5». Кстати, основали ЛиАЗ еще в 1937 году. За более чем 80 лет было разработано пять поколений автобусов.