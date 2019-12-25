Подмосковные автобусы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь автобусы Московской области будут бесплатно перевозить жителей и гостей региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья рассказал, что плату за проезд не будут брать и в межмуниципальных автобусах.

«Да, мы такое решение тоже приняли, и частные перевозчики тоже приняли мое предложение — сделать транспорт в новогоднюю ночь бесплатным. Спасибо им», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что проезд на общественном транспорте в Москве тоже будет свободным в новогоднюю ночь. Акция будет работать с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.