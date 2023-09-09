Подмосковье 09 сентября 2023, 02:00 Автобусы 3 подмосковных маршрутов начнут останавливаться у новой станции метро «Физтех» Минтранс Подмосковья

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С 22 сентября автобусы трех маршрутов Московской области начнут останавливаться у станции метро «Физтех». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Изменения коснутся маршрутов № 24 станция Мытищи — станция МЦД Долгопрудная, № 456 Долгопрудный (ДК „Вперед“) — Москва (метро „Алтуфьево“) и № 545 Долгопрудный — Москва (метро „Алтуфьево“)», — уточнили в ведомстве.

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Оплатить проезд можно социальными и транспортными картами.

Ранее старт движению по федеральной трассе М-12 дали президент России Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Новая дорога начинается в Москве, проходит через Подмосковье, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в Казани.

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