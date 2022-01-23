Выделенную полосу для удобства пассажиров автобусов сделали в Химках

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась после переразметки на улице Кирова в городском округе Химки. Время в пути пассажирских автобусов от станции «Химки» до метро «Ховрино» сократится на 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

Источник фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Протяженность выделенной полосы составила около 250 метров. Ее обозначили специальными дорожными знаками и столбиками. Когда погода позволит, на асфальте появится разметка в виде буквы «А» и дублирующими знаками.

Движение по выделенной полосе начнется в воскресенье, 23 января. Следующие по маршруту N345 с сегодняшнего дня поедут по улице Кирова по направлению от улицы Кольцевой до улицы Калинина без выезда на Ленинградское шоссе.

Источник фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Такое решение сократит время в пути для шести тысяч пассажиров, которые ездят от станции «Химки» до метро «Ховрино».

Водители остальных машин продолжат двигаться по своей полосе в сторону МКАД. Для них направление поездок не изменилось. В пресс-службе министерства напомнили, что выезд на выделенную линию влечет за собой штраф в размере 500 рублей, а за движение по полосе для общественного транспорта придется заплатить 1500 рублей.