Подмосковье 02 марта 2023, 22:17 Автобусный парк Воскресенска полностью обновят весной Врио главы Воскресенска Малкин проверил работу новых пассажирских автобусов округа

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В Воскресенске на маршруты вышли шесть новых автобусов. Обновление парка общественного транспорта оценили как водители, так и пассажиры. Осмотрел их и врио главы округа Алексей Малкин.

Автобусы оснастили камерами видеонаблюдения, площадкой для маломобильных граждан и дополнительными поручнями, что в целом повысит безопасность перевозок. В салоне установили табло с информацией об остановках и usb-порты для зарядки гаджетов. Но самое главное — новый транспорт помог разобраться со старыми вопросами.

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«Жители отмечают, что после прихода новых автобусов становится меньше перебоев движения, что автобусы комфортабельные», — подчеркнул Малкин.

В более старых моделях, добавил он, тоже сухо и чисто. Но в новых, по мнению пассажиров, ездить приятно.

«Жители ждут остальных автобусов от губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Они ему очень благодарны, и мы со своей стороны тоже», — сказал врио главы округа.

Приехавший на автовокзал Сергей Волков отметил, что активно пользоваться общественным транспортом стал недавно, переехав из центра за город. Новость о новых автобусах в Воскресенске, по его словам, стала отличным подарком к началу весны.

«Желаю, чтобы они как можно дольше не ломались, рейсы не отменяли, а пассажиры были бы гораздо приветливее по отношению к водителям», — сказал он.

Перемены со знаком плюс оценили и водители. Михаил Хохлов провел за рулем более 40 лет. Его отец и родной дядя тоже управляли транспортом, но тогда о подобном оснащении салона можно было только мечтать.

Полностью автобусный парк Воскресенска обновят уже этой весной.