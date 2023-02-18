Подмосковье 18 февраля 2023, 10:55 Автобусный парк обновят в Истре Филиал «Мострансавто» в Истре получил 16 новых автобусов среднего класса

Читать 360tv в

В Истре начали обновлять парк автобусов. Филиал «Мострансавто» уже получил первую партию транспортных средств, которые скоро выйдут на маршруты.

Директор филиала № 7 «Мострансавто» в Истре Дмитрий Расторгуев уточнил, что всего город получил 16 автобусов среднего класса.

Реклама

«Модель Т2 92 будет эксплуатироваться целиком и полностью в Истре. На будущее у нас в планах [получить автобусы] еще восемь большого и пять малого класса», — отметил он.

Реклама

В новых машинах установили новую систему навигации, камеры — все, чтобы ехать с комфортом. В автобусах предусмотрели пандусы для маломобильных групп населения, а также оснастили их климат-контролем. Теперь температуру в салоне водитель сможет выставлять сам.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева подчеркнула, что на его территории достаточно высока востребованность автобусов общественного транспорта.

«Большое количество маршрутов, объем перевозок среднесуточный составляет 18 тысяч человек. Это очень большая масса людей, которые каждый день передвигаются общественным транспортом», — сказала она.

В округе в будние дни ежедневно действуют 97 рейсов, в выходные — более 70. В летний период их число возрастает в несколько раз за счет дачников. Повышается и класс используемых автобусов, поэтому обновление автопарка — необходимость.