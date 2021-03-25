Автобусный маршрут появился в деревне Бершово. Об этом просили жители
Регулярное движение по маршруту № 25К запустили в подмосковной деревне Бершово по просьбам жителей. Раньше там была серьезная проблема из-за отсутствия транспортного сообщения. Люди долго шли пешком до ближайшей остановки, а возвращались по лесополосе.
Населенный пункт находится на большом расстоянии от трассы. Чтобы доехать до Чехова или соседних поселков, приходилось преодолевать километры.
Но теперь здесь запустили регулярный маршрут № 25К Чехов — Нерастанное. Вместе с тем для автобусов сделали разворотную площадку, заездной карман, установили дорожные знаки.
Об этом попросили сами жители, а инициировала обращение староста деревни Алла Каширская.
Пешком добирались до остановки в пределах километра и обратно шли через лесополосу по центральной дороге
В деревне живет почти двести человек. Среди них работающие люди, ученики и не только. Запуск автобуса стал долгожданным событием. Раньше из-за тупиковой дороги транспорт просто не мог здесь развернуться и забрать людей.
Вместе с пассажирами нового автобуса уже проехался и глава городского округа Григорий Артамонов. Он обсудил с ними и другие вопросы.
Транспорт не приезжал по одной причине: он не мог здесь развернуться в обратную сторону. Мы выделили ассигнования, чтобы сделать эту разворотную площадку, а затем договорились с перевозчиками
Сегодня вопрос доступности транспорта для жителей Бершово окончательно закрыли. Регулярный автобус позволит быстрее добираться до дома и тратить меньше времени на дорогу.