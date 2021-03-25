Автобусный маршрут появился в деревне Бершово. Об этом просили жители

Регулярное движение по маршруту № 25К запустили в подмосковной деревне Бершово по просьбам жителей. Раньше там была серьезная проблема из-за отсутствия транспортного сообщения. Люди долго шли пешком до ближайшей остановки, а возвращались по лесополосе.

Населенный пункт находится на большом расстоянии от трассы. Чтобы доехать до Чехова или соседних поселков, приходилось преодолевать километры.

Но теперь здесь запустили регулярный маршрут № 25К Чехов — Нерастанное. Вместе с тем для автобусов сделали разворотную площадку, заездной карман, установили дорожные знаки.

Об этом попросили сами жители, а инициировала обращение староста деревни Алла Каширская.

Пешком добирались до остановки в пределах километра и обратно шли через лесополосу по центральной дороге Алла Каширская.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

В деревне живет почти двести человек. Среди них работающие люди, ученики и не только. Запуск автобуса стал долгожданным событием. Раньше из-за тупиковой дороги транспорт просто не мог здесь развернуться и забрать людей.

Вместе с пассажирами нового автобуса уже проехался и глава городского округа Григорий Артамонов. Он обсудил с ними и другие вопросы.

Транспорт не приезжал по одной причине: он не мог здесь развернуться в обратную сторону. Мы выделили ассигнования, чтобы сделать эту разворотную площадку, а затем договорились с перевозчиками Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня вопрос доступности транспорта для жителей Бершово окончательно закрыли. Регулярный автобус позволит быстрее добираться до дома и тратить меньше времени на дорогу.