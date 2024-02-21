Подмосковье 21 февраля 2024, 22:18 Автобусный маршрут №31К запустили в Ленинском округе Источник фото: Виктория Селиванова / Виктория Селиванова

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Встреча представителей администрации с жителями по вопросам работы нового автобусного маршрута прошла в Ленинском округе. Горожане задали множество вопросов и высказали свои предложения и замечания.

В округе запустили новый автобусный маршрут № 31К «Миниполис Дивное — Березовая Роща», сделав перемещения жителей более удобными.

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На встрече по просьбам горожан особое внимание уделили пересмотру расписания маршрута. Жители попросили изменить расписание для остановки «Ермолино» в связи с растущим пассажиропотоком.

Начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов пообещал, что в ближайшее время расписание с учетом требований пассажиров пересмотрят, а на на маршруте скоро заработают валидаторы для удобства оплаты проезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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