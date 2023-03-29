Подмосковье 29 марта 2023, 14:48 Автобусный маршрут № 26 в Воскресенске улучшили по просьбе жителей Unsplash

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Действующий маршрут автобуса № 26 «Воскресенск — Ачкасово» начнет работать по дополнительной схеме движения с 29 марта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Некоторые автобусы теперь будут ходить от автовокзала через деревню Ратмирово и село Ачкасово до остановки «Улица Строителей» в микрорайоне Цемгигант. Такая схема движения позволит обеспечить комфортный проезд для дачников СНТ «Дружба», о чем просили местные жители. Автобусы будут совершать по 12 рейсов каждый день. Первый отправляется от автовокзала в Воскресенске в 6:35, а последний — от остановки «Улица Строителей» в 20:57.

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Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.