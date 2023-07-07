Подмосковье 07 июля 2023, 16:20 Автобусный маршрут № 344 в Химках стал самым популярным в Подмосковье

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Автобусный маршрут № 344, курсирующий между микрорайоном Левобережным в Химках и столицей, стал самым популярным в Московской области. Рейтинг составила компания «Мострансавто».

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что пассажиры на этом маршруте совершили более 460 тысяч поездок в июне.

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«Одна из важнейших задач для муниципалитета и всего региона — это развитие транспортной инфраструктуры. Многие химчане работают и учатся в столице и ежедневно пользуются именно этим маршрутом. Поток пассажиров на маршруте № 344 очень большой. С начала года на этом автобусе было совершено более миллиона поездок», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Всего с начала лета пассажиры «Мострансавто» совершили более 36 миллионов поездок. Социальными картами жителя Подмосковья и москвича пассажиры воспользовались 18,3 тысячи раз. Банковскими картами оплатили свыше 10,9 миллиона поездок. Картами «Стрелка» и «Тройка» жители и гости региона воспользовались 7,4 миллиона раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ежегодном обращении отметил, что в сентябре запустят МЦД-3 между Москвой и Химками. Поезда будут ходить каждые шесть минут вместо 20.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин напомнил, что для удобства жителей была открыта Репинская развязка в 2021 году.

«Это ключевой для города транспортный проект, который объединил Старые и Новые Химки и сократил время в дороге для десятков тысяч химчан», — сказал Волошин.

Глава округа добавил, что специалисты завершили проектирование Машкинской развязки, которая соединит Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая.

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