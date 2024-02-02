Подмосковье 02 февраля 2024, 15:29 Автобусный маршрут № 344 стал одним из самых востребованных в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Транспортный маршрут № 344 в Химках стал одним из самых популярных среди жителей Подмосковья. Он занял второе место по востребованности среди пассажиров. Рейтинг составила компания «Мострансавто».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Автобус курсирует по направлению «Левобережная — Метро Ховрино». С начала года пассажиры совершили около 13 тысяч поездок по данному маршруту. Социальные и бесконтактные банковские карты стали самыми популярными способами регистрации и оплаты проезда. Картами «Стрелка» и «Тройка» жители и гости региона воспользовались семь миллионов раз.

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«В городском округе Химки уделяем большое внимание транспортной доступности горожан, регулярно проводим проверки общественного транспорта, общаемся с жителями. Собираем пожелания и предложения, ведем системную работу в этом направлении», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

С начала 2024 года жители и гости Московской области совершили более 34 миллионов поездок на автобусах Мострансавто. Подмосковный транспорт обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, а ежедневно на линиях работает более 4 700 автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

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