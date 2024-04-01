Автобусный маршрут № 32к запустили в Королеве по просьбам жителей

Маршрут № 32к «Королев — Мытищи» был востребован среди жителей округа, однако, в сентябре 2023 года компания-перевозчик, которая в то время выполняла транспортную работу, отменила перевозку пассажиров по маршруту. Сейчас по просьбам жителей автобус вновь начал курсировать по маршруту.