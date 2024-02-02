Подмосковье 02 февраля 2024, 14:53 Автобусный маршрут № 30к продлят в Красногорске до деревни Бузланово Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Схема движения маршрута № 30к изменится в Красногорске. Теперь автобусы будут ходить до деревни Бузланово.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, изменение схемы движения позволит улучшить транспортное сообщение и обеспечить комфортный проезд для жителей деревни Бузланово и ближайших ЖК.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ежедневно на маршруте будут осуществлять 96 рейсов. Первый автобус будет отправляться от остановки «Бузланово» в 06:25, а последний от станции «Пенягино» — в 22:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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