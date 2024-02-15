Подмосковье 15 февраля 2024, 12:13 Автобусный маршрут № 30 запустили в деревне Головково под Солнечногорском Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Автобусный маршрут № 30 запустили от деревни Головково до автостанции в Солнечногорске. Ежедневно автобус будет выполнять шесть рейсов.

Ранее жители деревни Головково обратились к главе округа с просьбой наладить автобусное сообщение с Солнечногорском. Для запуска общественного транспорта в населенном пункте обустроили остановку и разворотную площадку.

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«Во время личных приемов и выездных администраций жители неоднократно обращались с вопросом о возможности запуска автобусного маршрута в деревне Головково. Для комфортного передвижения пассажиров по маршруту № 30 теперь выходит автобус большого класса. Кроме того, скорректировали расписание с учетом пожеланий жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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