Подмосковье 10 августа 2023, 16:36 Автобусный маршрут из Лобни в аэропорт Шереметьево вошел в топ-3 популярных в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Автобусный маршрут № 48, который курсирует от станции Лобня в аэропорт Шереметьево, вошел в топ-3 самых популярных в Московской области. На нем пассажиры проехали 290 тысяч раз с начала года.

Пассажиры «Мострансавто» с начала года совершили 1,7 миллиона поездок между городами региона до аэропортов Шереметьево, Внуково и Жуковского. Всего в Подмосковье существует девять таких маршрутов.

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Самым востребованным способом оплаты проезда на этих рейсах стали банковские карты. Ими воспользовались более 687 тысяч раз; еще 663 тысяч раз — социальными картами и более 384 тысяч раз — картами «Тройка» и «Стрелка». Об этом рассказала пресс-служба Минтранса Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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