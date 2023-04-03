Подмосковье 03 апреля 2023, 16:28 Автобусные остановки в Лобне очистят от надписей и объявлений с помощью моек высокого давления

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Коммунальные службы приступили к очистке от загразнений автобусных остановок в Лобне. Для этого используют мойки высокого давления.

Влажная уборка остановочных пунктов — один из этапов благоустройства городских пространств. Зимой из-за морозов ее не проводили, но с наступлением весны мыть остановки в Лобне будут регулярно.

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«Наши сотрудники моют городские автобусные остановки согласно графику. Больше всего сложностей вызывают расклеенные на стенах остановок объявления, а также надписи, нанесенные перманентным маркером. На удаление их следов уходит много времени и усилий», — рассказал руководитель МКУ «Управление по работе с территориями» Виталий Евстегнеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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