03 апреля 2023, 16:28
Автобусные остановки в Лобне очистят от надписей и объявлений с помощью моек высокого давления
Коммунальные службы приступили к очистке от загразнений автобусных остановок в Лобне. Для этого используют мойки высокого давления.
Влажная уборка остановочных пунктов — один из этапов благоустройства городских пространств. Зимой из-за морозов ее не проводили, но с наступлением весны мыть остановки в Лобне будут регулярно.
Реклама
«Наши сотрудники моют городские автобусные остановки согласно графику. Больше всего сложностей вызывают расклеенные на стенах остановок объявления, а также надписи, нанесенные перманентным маркером. На удаление их следов уходит много времени и усилий», — рассказал руководитель МКУ «Управление по работе с территориями» Виталий Евстегнеев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
ЖКХ
Лобня
Реклама
Реклама