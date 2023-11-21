Подмосковье 21 ноября 2023, 16:36 Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Автобусные остановки отремонтировали еще в семи округах Подмосковья. Это необходимо для комфортного и безопасного ожидания транспорта.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на проезде 1-го Народного Ополчения, а также в селе Ильинском в Красногорске, на улице Мира в Мытищах, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Можайском шоссе в Одинцове и в рабочем поселке Большие Вяземы.

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Остановки преобразили и в селе Растуново в Домодедове, в деревне Калицино в Лотошине и на Октябрьской улице в Пушкино.

Кроме того, дорожники регулярно ремонтируют ямы, восстанавливают разметку, знаки и ограждения. Все работы контролируются через цифровую систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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