Автобусные маршруты временно изменятся в Люберцах из-за ремонта Октябрьского проспекта | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 13:16 Автобусные маршруты временно изменятся в Люберцах из-за ремонта Октябрьского проспекта

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С 1 по 21 ноября в Люберцах изменится схема шести автобусных маршрутов. Это необходимо для проведения работ по реконструкции участка Октябрьского проспекта, сообщили в Минтрансе региона.

Изменения коснутся маршрутов №№2, 2к, 51к, 431, 870к и 941. Автобусы не будут заезжать на улицу Власова и останавливаться на остановке «Поликлиника».

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Пассажиров просят заранее планировать поездки и учитывать изменения.

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