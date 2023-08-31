Подмосковье 31 августа 2023, 20:02 Автобусные маршруты в Химках стали самыми популярными у пассажиров МЦД-3 в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Маршрутами № 344 и № 3 в Химках воспользовались более 140 тысяч раз со дня запуска третьего Московского центрального диаметра. Всего пассажиры направления «Зеленоград-Раменское» совершили более полутора миллионов поездок на автобусах.

Вблизи платформ третьего Московского центрального диаметра в Химках для удобства пассажиров обновили 23 автобусные остановки.

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«Многие химчане работают и обучаются в столице. Они ежедневно пользуются именно этими маршрутами. Поток пассажиров очень большой», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутаты каждый день принимают от жителей предложения по работе общественного транспорта. Все замечания общественники передают в отдел транспорта и связи в администрации Химок.

«Одна из важнейших задач для муниципалитета и всего региона — это развитие транспортной инфраструктуры. Благодаря Московскому центральному диаметру интервалы движения поездов сократились, химчане значительно экономят время на дорогу», — отметила депутат округа Ирина Спирина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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