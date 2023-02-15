Подмосковье 15 февраля 2023, 15:56 Автобусные маршруты № 5 и 13 возобновят в Клину по просьбам жителей

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Клинские автобусные маршруты № 5 и 13 прекратили работу в конце января, что стало неудобным решением для многих жителей городского округа. Администрация Клина нашла нового пассажирского перевозчика, который возобновит работу по утерянным направлениям.

Автовокзал, 3-й микрорайон, Советская площадь и Клинская областная больница — маршруты № 5 и 13 охватывали самые важные инфраструктурные объекты города. С конца января 2023 года автобусы больше не выходили на линию, и пассажирам пришлось передвигаться по Клину с пересадками. Труднее всего стало жителям поселка Майданово, у которых пропала возможность доехать прямиком до автовокзала.

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В администрации Клина пояснили, что конкурс на определение нового перевозчика уже проведен и в ближайшее время компания возобновит работу на маршрутах.

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«Это займет около трех недель. Мы ежедневно связываемся с новым перевозчиком и держим ситуацию на контроле», — рассказала представитель администрации Клина по организации пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения Любовь Соловьева.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность ремонта автовокзалов в регионе.